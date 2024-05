Odboráři opustili tripartitu, podle Fialy ukázali, jak si představují dialog

Odboráři předčasně opustili dnešní zasedání tripartity. Zdůvodnili to vyjádřeními premiéra Petra Fialy (ODS) na adresu odborů poté, co předáci požadovali omluvu za výroky člena výkonné rady ODS a exministra životního prostředí Pavla Drobila, že odbory nejsou partner, ale nepřítel. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Zástupci odborů podle premiéra svým odchodem ukázali, jak si představují sociální dialog. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) po tripartitě řekl, že považuje odchod odborářů za dětinský a nepochopitelný. Odboráři opustili jednání tripartity dřív několikrát, například v letech 2011 a 2012.

Za nepochopitelnou označil reakci odborářů také další účastník dnešního jednání, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Věří, že se zástupce zaměstnanců k jednacímu stolu podaří vrátit, řekl. Další zasedání tripartity se má konat 16. července. Odchod odborářů z tripartity zarazil i zástupce zaměstnavatelů. Šéf Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Rafaj uvedl, že sociální dialog pokládá za klíčový. Nerozumí proto tomu, proč se odboráři na závěr jednání, které se předtím odehrávalo v naprosto běžné pracovní atmosféře, zvedli a odešli.