Ohlédnutí za Rokem české hudby přinese dokumentární film

Během Roku české hudby 2024 se uskutečnilo 1400 akcí oslavujících českou hudbu. Hlavním tématem bylo 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Jedním ze stěžejních poslání Roku české hudby, který přinesl koncerty, nahrávky, knihy i film, bylo zvýšení povědomí o české hudbě u široké veřejnosti. Ohlédnutí za touto akcí přinese dokumentární film, který připravuje Česká filharmonie v koprodukci s Českou televizí. Novináře o tom informoval Marek Šulc, koordinátor Roku české hudby. "Naším cílem bylo, aby se cítily osloveny všechny skupiny obyvatelstva a nebyl vyhrazen pouze těm, kteří chodí v oblecích do koncertních síní. Snažili jsme se proto zaměřit i na alternativní scénu a další žánry mimo klasickou hudbu. Až čas ukáže, jestli se nám podařilo tento cíl naplnit, ale čísla, která máme nyní k dispozici, naznačují, že se to v duchu motta 'Hudba jsme my' povedlo," uvedl Šulc. "Různé akce pořádalo 344 subjektů ve 262 městech," dodal.

Za Rok české hudby je považovaný každý rok zakončený číslem čtyři. Bývá věnovaný české hudbě, protože na něj připadají výročí Antonína Dvořáka (1841-1904), Leoše Janáčka (1854-1928), Bohuslava Martinů (1890-1959) nebo Josefa Suka (1874-1935). Dalším z klíčových cílů Roku české hudby 2024 byla propagace české hudební kultury v zahraničí. Česká filharmonie podnikla turné po evropských městech a třikrát vystoupila v New Yorku v rámci Českého týdne v Carnegie Hall. Národní divadlo uvedlo českou operu na festivalu ve finské Savonlinně, Symfonický orchestr Českého rozhlasu koncertoval v Japonsku a Moravská filharmonie Olomouc absolvovala turné po polských koncertních sálech.