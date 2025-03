OKD ukončí těžbu s rezervou 8 miliard korun, peníze pokryjí likvidaci dolu, sanaci či odstupné

Společnost OKD ukončí těžbu s rezervou víc než osm miliard korun. Po jednání s vedením podniku a zástupci odborů to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj peníze pokryjí likvidaci dolu ČSM, sanaci nebo odstupné pro zaměstnance. A finance zbydou také na budoucí podnikání OKD. Firma v minulých letech ukončila těžbu černého uhlí ve většině dolů, protože nebyla výnosná. Teď už těží jen v dole ČSM, a to do prvního čtvrtletí příštího roku. V letech 2022 až 2024, kdy měl být provoz Dolu ČSM zastaven, vytěžila společnost OKD 3,5 milionu tun uhlí. Čistý zisk za toto období přesáhl devět miliard korun. Státu, který prostřednictvím společnosti Prisko OKD vlastní, odvedla firma dividendu 3,8 miliardy korun. Uvedl to generální ředitel OKD Roman Sikora. "Za toto období dosáhla OKD výborných výsledků hospodaření, díky čemuž má nyní dostatek financí pro technickou likvidaci Dolu ČSM, odstupné zaměstnancům, likvidaci důlních škod a pokrytí sanačně-rekultivačních nákladů i následnou pohornickou činnost. Stát za nás nebude muset platit nic," uvedl Sikora.

Vedení těžební společnosti se s odbory v březnu dohodlo na tom, že zaměstnancům, kteří budou pracovat na útlumu těžby a likvidaci dolu, neklesne výdělek ani odstupné.