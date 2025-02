Olomoucká zoo chystá stavbu vzdělávacího centra s velkým mořským akváriem

Zoologická zahrada Olomouc postaví ve svém areálu vzdělávací centrum s učebnami a velkým mořských akváriem. Vybudování centra bude stát zhruba 50 milionů korun, stavba má být dokončena na přelomu let 2026 a 2027. Vzdělávací centrum poskytne zázemí hlavně pro školáky, kterých do zoo každoročně zavítá několik desítek tisíc. ČTK to řekl ředitel zoo Radomír Habáň. Součástí projektu vzdělávacího centra Loděnka je velké mořské akvárium, které pojme 300 metrů krychlových vody. "Bude šestkrát větší, než současné se žraloky a rejnoky," podotkl Habáň.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1828 zvířat v 387 druzích.