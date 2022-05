Organizace nabídly vnitru místa pro dlouhodobější ubytování romských uprchlíků

Nezisková organizace Romodrom, která se podílí na zajištění organizace stanového městečka pro uprchlíky v pražské Troji, předala ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) seznam míst, kde by mohly vzniknout místa pro delší ubytování romských uprchlíků. Ředitel organizace Nikola Taragoš míní, že stanový tábor v Troji a i další, které mohou vzniknout, mohou fungovat, jen pokud to dovolí počasí, tedy zhruba do konce září. "Koupili jsme si tím jenom čas," řekl ČTK k projektu, na němž se podílejí hlavní město Praha, Správa uprchlických zařízení a hasiči. Organizace ministrovi nabídly podle Taragoše seznam pozemků, na kterých mohou být postaveny obytné buňky, i konkrétních nemovitostí - budov i bytů. Jejich kapacita by měla stačit pro několik stovek uprchlíků, kteří pobývají na hlavním nádraží v Praze. Romodrom by pro uprchlíky podle Taragoše preferoval ubytování v budovách, které nabídl. "Buňkoviště, která jsme mu dodali, jsou od romských developerů a dostanou to zadarmo," uvedl. Problém vidí v nalezení shody s místními. Jedno z nabízených míst pro stavbu obytných buněk leží podle něj na území širší Prahy, zbylé tři v blízkosti hlavního města, další kapacity jsou roztroušené po republice.