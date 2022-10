Osm budov liberecké nemocnice nově propojuje potrubní pošta - poslouží k posílání vzorků, léků i dokumentů

Liberecká nemocnice testuje nový systém potrubní pošty. Ten propojuje osm budov a poslouží hlavně k přepravě biologických vzorků do laboratoří. Usnadní práci mimo jiné sanitářům - zatímco teď jim trvá cesta se vzorky pěšky i čtvrt hodiny, potrubím se dostane zásilka do cíle do čtyř minut. Zásilka cestuje vždy ve speciálním pouzdru, a to rychlostí asi 20 kilometrů za hodinu. Potrubní poštou se budou moct posílat i léky, drobný zdravotnický materiál nebo dokumenty.

Testovací režim pošty bude trvat podle mluvčího liberecké nemocnice Václava Řičáře několik týdnů. Během toho bude personál hledat možné nedostatky systému, teprve pak spustí ostrý provoz.