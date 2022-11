Oštěpař Vadlejch je díky medailím z obou vrcholů znovu Atletem roku

Oštěpař Jakub Vadlejch díky bronzu z mistrovství světa a stříbru z mistrovství Evropy dál kraluje českým atletům, zopakoval loňské vítězství v tradiční svazové anketě Atlet roku. Hned za ním zásluhou bronzu na ME skončila devítinásobná česká atletická královna Barbora Špotáková, pro kterou to byl poslední galavečer v roli oceněné závodnice. Třetí skončil další český bronzový medailista na ME koulař Tomáš Staněk.

Jakub Vadlejch měl životní sezonu. V jejím úvodu poprvé v kariéře překonal devadesátimetrovou hranici. Skončil třetí na MS v Eugene, kde byl jediným českým medailistou, a po úspěchu v Mnichově obsadil druhou příčku také ve finále Diamantové ligy v Curychu. Vadlejch si více než medailí z letošní sezony cení právě toho, že poprvé v životě překonal devadesátimetrovou hranici. To byla meta, po které toužil a kterou mu už několik sezon lidé předhazovali. K životním výkonům mu pomáhá skvělé zázemí, do kterého o Velikonocích přibyla dcera Emma.

V hlasování atletických funkcionářů, trenérů a novinářů získal 1527 bodů a vyhrál o 226 bodů před světovou rekordmankou Špotákovou. Ta se postarala o největší atletický příběh sezony. Na ME posledním pokusem vybojovala další velkou medaili, a pak se rozhodla v 41 letech ukončit kariéru. Barboru Špotákovou při sobotním vyhlášení ankety roku dojal hudební dárek od Moniky Absolonové. Ta světové rekordmance a dvojnásobné olympijské vítězce zazpívala speciálně otextovanou verzi písně Teď královnou jsem já. Špotáková dvakrát slyšela potlesk vestoje. Nejprve, když přebírala cenu za druhé místo v anketě, a pak, když zazpívala na pódiu s dalšími loučícími se atlety.