Ostravská zoo podpoří 20 záchranných projektů díky akci Tři koruny ze vstupu

Ostravská zoologická zahrada podpoří částkou přes 1,8 milionu korun 20 záchranných projektů. Do různých koutů světa zamíří dosud nejvyšší částka, která je výtěžkem z projektu Tři koruny ze vstupu. Novinářům to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková. Ze vstupu každého návštěvníka ostravské zoo putují tři koruny na speciální účet, který je čerpán výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě. Zoo Ostrava podporuje ochranářské projekty formou určité částky ze vstupu každého návštěvníka od roku 2016, kdy podpořila první ochranářské aktivity jednou korunou ze vstupu. "Pro zoo to byl významný milník pro další rozvoj její práce na poli ochrany přírody. V roce 2018 schválilo Zastupitelstvo města Ostravy navýšení příspěvku na dvě koruny z každého vstupu a v roce 2021 dokonce na tři koruny," uvedla Nováková. Od zapojení do programu se zoo podařilo podpořit více než 20 projektů na záchranu ohrožených druhů na různých místech po celé zeměkouli. Celkově na ně přispěla částkou přes 5,3 milionu korun.