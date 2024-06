Ostravští zastupitelé schválil memorandum k výstavbě fotbalového stadionu

Ostravští zastupitelé schválili pětistranné memorandum k výstavbě fotbalového stadionu Bazaly. V nejbližších dnech vznikne také pracovní skupina, která začne připravovat projekt a chystat se bude i architektonická soutěž na podobu nového stadionu, která by měla být vyhlášena ještě v letošním roce. Novinářům to řekl primátor Jan Dohnal (Spolu). "Memorandum je deklaratorní záležitost, která naznačuje, že všechny zúčastněné subjekty mají zájem se na projektu podílet. Není to žádná smlouva, je to společná vůle stran, že v tomto projektu chtějí pokračovat," uvedl Dohnal. Město se pro výstavbu nového fotbalového stadionu rozhodlo poté, co ověřovací studie prokázala, že stavba pro minimálně 15.000 diváků je v původním areálu legendárního stadionu Bazaly možná. Domovským areálem Baníku byl stadion na Bazalech od roku 1959 až do sezony 2014/2015, kdy se fotbalisté museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám.