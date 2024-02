Ostravská galerie Plato, která vznikla z bývalých jatek, se dostala do finále prestižní ceny Miese van der Roheho

Galerie Plato | Foto: KWK Promes

Galerii Plato najdete ve zrekonstruované budově někdejších městských jatek v Ostravě. Součástí je pět výstavních sálů. Originální architektonické řešení galerie umožňuje otočit šest jejích stěn a otevřít ji tak ze všech stran.

Žádná česká stavba tohoto úspěchu v minulosti nedosáhla. Provoz v novém sídle zahájila galerie v září 2022, a zaměřuje se na prezentaci současného umění. Zchátralý, památkově chráněný objekt město odkoupilo od soukromého vlastníka v roce 2016. Architekti zachovali charakter zčernalých cihel.

Dostat se do finále je obrovský úspěch!

Náměstek ostravského primátora Břetislav Riger (Ostravak) považuje už samotné zařazení mezi finalisty za obrovský úspěch. "Je to něco fantastického, protože to je nejprestižnější architektonická cena v Evropě. Myslím si, že se opravdu projevila zkušenost architekta Roberta Konieczného, má zkušenost se soutěžemi a je to architekt zvučného jména," uvedl Riger.

Slavnostní předání cen se uskuteční 14. května 2024 v Barceloně. Porota se na stavbu přijde podívat v březnu. Podle náměstka Rigera místa navštěvuje utajeně, město tedy nemá možnost být s porotci v kontaktu nebo jim objekt osobně blíže představit.

"Dnes se rozhodovali z fotografií a teď přijede komise a bude to posuzovat v reálu," dodal Riger. "O jejich návštěvě nikdo nebudeme vědět, přijedou, koupí si vstupenku a budou se kochat. Nemáme šanci na nějaký osobní přístup či kontakt, je to jako michelinská hvězda." V galerii je i hydroponická farma, a tak si tu můžete koupit třeba i čerstvý salát.

Změní se i zahrada

Letos čekají změny i zahradu, která galerii obklopuje. Objeví se zde posezení i zóna pro děti. Jak připomněla mluvčí galerie Dita Eibenová, zahrada má 9000 metrů čtverečních. Galerie bude pořádat i rezidenční pobyty. Prvním hostem bude umělec a architekt Vojtěch Radakulan, na druhý tvůrčí pobyt galerie pozvala argentinskou architektku a kurátorku Rosario Taleviovou žijící v Berlíně.

Přestavba jatek na galerii už loni získala dvě ocenění za památkovou péči v rámci Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro nebo cenu Grand Prix architektů 2023 v soutěžní kategorii rekonstrukce. Areál někdejších jatek vznikl roku 1881. Původnímu účelu přestala jatka sloužit roku 1965, a následně chátrala.