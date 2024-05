Pacientský spolek žádá o uzákonění pravidel pro samopěstování konopí

Pacientský spolek pro léčbu konopím (KOPAC) žádá o uzákonění pravidel pro pěstování konopí pro vlastní potřebu. Podle organizace se nedaří nemocným dostupnost léčebného konopí v Česku zajistit, měli by tak mít možnost bez trestu si potřebné množství opatřit sami. Mohli by si ho vypěstovat, nebo by to za ně mohly udělat konopné kluby. KOPAC se kvůli tomu obrátil na národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. ČTK to sdělila ředitelka spolku Hana Vágnerová.

Vobořil s experty připravil návrh zákona o nakládání s konopím. Norma měla původně řešit zdanění, pravidla pro legální pěstování, fungování konopných klubů, licencovaný prodej i vývoz. Vláda ve svém programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Loni schválila svůj plán proti závislostem, v němž počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Tento krok opakovaně doporučila i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Regulovaný trh odmítají lidovci.

KOPAC v dopise Vobořilovi píše, že stát dlouhodobě není schopen zajistit konopí na předpis potřebným. Předloni si k utlumení bolestí, křečí či kožních a jiných potíží vzalo konopí kolem čtvrt milionu lidí. Lékárny vydaly na recept léčiva ale 6079 nemocným. "Řadě pacientů tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňující jejich příznaky," uvedl KOPAC.