Panasonic končí v Plzni s výrobou televizí, o práci přijde až 1000 lidí

Japonský Panasonic v továrně v Plzni podle předsedy odborového svazu KOVO Jaroslava Součka končí s výrobou televizorů. O práci by v továrně mělo k 31. březnu 2022 přijít 900 až 1000 lidí. Souček to řekl ČTK na jednání rady svazu KOVO v Hradci Králové. Firma by měla ke konci března 2022 propustit až 450 kmenových zaměstnanců z celkových 750 lidí. Ve firmě by ke stejnému datu mělo podle odborového předáka postupně skončit i všech téměř 500 agenturních pracovníků. Ukončení výroby televizorů v Plzni Souček označil za strategické rozhodnutí nadnárodní firmy, v němž mohl hrát roli i současný nedostatek čipů. Televizory jsou hlavním výrobním programem plzeňské továrny a propouštění se podle Součka bude týkat lidí z výroby televizorů.