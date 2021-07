Pandemie ztrácí na síle

Počet nově nakažených v ČR dál klesá, v pátek přibylo 140 nových případů nemoci covid-19. To je zhruba o 50 méně než před týdnem a nejméně v tomto týdnu. Počty nově nakažených koronavirem v mezitýdenním srovnání tak nadále klesají. Česká republika si tak polepšila i ve srovnání se sousedními státy a je na třetím místě. V porovnání se situací před týdnem ji přeskočilo Německo, které je nyní druhé s počtem 29 případů na 100.000 obyvatel (před týdnem 21). Nejhorší ze sousedních zemí je už druhý týden Rakousko, kde evidují 61 nových případů na 100.000 obyvatel za 14 dní, před týdnem to bylo 48. Nákaza na Slovensku a v Polsku stagnuje.

Od soboty platí pozměněná opatření, která v pátek schválila vláda. Lidé, kterým to nedoporučí lékař, tedy již nemusí nosit ve vnitřních prostorách respirátory, děti do 12 let nemusí jít na test před cestou z vysoce nebo velmi vysoce rizikových zemí do Česka.