Pavel: Na schůzi Sněmovny k armádě měla mít možnost mluvit veřejně i opozice

Před uzavřením schůzce Sněmovny k armádě měli minulý týden podle prezidenta Petra Pavla dostat možnosti mluvit i zástupci opozice s přednostním právem. Krok by uspokojil obě strany a nijak by nenarušil myšlenku jednat o utajených informacích za zavřenými dveřmi, řekl Pavel v rozhovoru pro server Novinky.cz. Mimořádná schůzce, jejíž uzavřené části se na protest odmítli zúčastnit poslanci ANO a SPD odrážela podle Pavla velmi nízkou politickou kulturu ze strany vlády i opozice.

Poslancům ANO a SPD na mimořádné schůzi svolané z iniciativy ANO vadilo to, že v úvodní veřejné části zasedání nemohli vystoupit jejich řečníci s přednostním právem, považovali to za snahu umlčet opozici. Pavel uvedl, že schůzi bylo možné udělat lépe. "Myslím si, že trocha dobré vůle na straně vlády nechat promluvit alespoň zástupce s přednostním právem ze strany opozice by uspokojila obě strany a nijak by to nenarušilo myšlenku jednat potom v uzavřeném formátu, kdy by se projednávaly informace utajovaného charakteru. Ten prostor opozice měla dostat," řekl Novinkám Pavel. Prezident by nyní chtěl hledat jiné způsoby jak přivést zástupce všech sněmovních uskupení ke společné řeči.