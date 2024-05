Pavel: Rusko rozpoutalo válku, která si ničivostí nijak nezadá s druhou světovou

Za historický paradox označil prezident Petr Pavel skutečnost, že že Sovětský svaz byl před 79 lety podstatnou součástí spojenecké koalice v boji proti agresi a nyní se Rusko samo stalo agresorem a rozpoutalo v Evropě válku, která si svojí ničivostí nijak nezadá s druhou světovou. Na pietním aktu na pražském Vítkově prezident dále uvedl, že je hrdý na to, že Česko nepolevuje v pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Její obránci si podle hlavy státu zaslouží respekt a veškerou pomoc. Za druhé světové války byly zmařeny miliony životů civilistů a způsobeny škody nepředstavitelné materiální hodnoty kvůli zvrácené ideologii rasové nadřazenosti, řekl Petr Pavel. Díky těm, kdo se aktivně postavili na odpor zlu, mohly podle něj další generace prožít své životy v míru. V projevu dále zdůraznil důležitost členství Česka v Severoatlantické alianci (NATO), dosáhlo tím podle něj těch nejvyšších bezpečnostních záruk v historii. ČR si letos připomíná 25. výročí od vstupu do aliance. Pavel také vyzdvihl investice do obrany a bezpečnosti. "Bohužel nežijeme ve světě, který by byl bezpečným místem, a je proto důležité, abychom tyto výdaje, byť nejsou malé, vnímali jako investici do bezpečnosti naší i našich dětí," dodal prezident.