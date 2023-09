Pavel se v New Yorku setká i se zástupci krajanů a podnikatelů

Prezident Petr Pavel se při blížící se návštěvě Spojených států setká také s předními zástupci krajanské komunity či podnikatelů v New Yorku. Bude mít i řadu bilaterálních jednání. Vyplývá to z materiálů k účasti na 78. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (VS OSN), které dnes schválila vláda. Do USA vyrazí také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), kterého vedle dvoustranných jednání čekají například zasedání šéfů diplomacií států EU a NATO.

Ve středu 20. září se také uskuteční slavnostní večeře ke 30. výročí vzniku Česka a Slovenska a členství zemí v OSN v České národní budově v New Yorku, akci společně zaštiťují prezidenti Petr Pavel a Zuzana Čaputová.