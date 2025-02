Pavel: U zvyšování kapacit armády se budou hledat formy založené na dobrovolnosti

U zvyšování kapacit armády nejdou úvahy směrem k obnovení základní vojenské služby, budou se hledat přístupnější formy pracující s dobrovolností. V debatě na zasedání sněmu Rady vysokých škol to řekl prezident Petr Pavel. Náčelník generálního štábu Karel Řehka v neděli v České televizi řekl, že i po případném ukončení bojů na Ukrajině nebude Rusko přátelštější a předvídatelnější a kapacity armády je tak potřeba dál zvyšovat. Analýzu si podle Řehky zaslouží zamýšlené zvýšení počtu profesionálních vojáků až na 37.500. I vzhledem k demografickému vývoji a dosavadním náborům není podle něj reálné ho uskutečnit a bude potřeba zvážit, jaký jiný model armády nastavit.

Pavel jako jednu z inspirací zmínil Skandinávii, kde podle něj fungují hybridní modely. Velkou část armády tam tvoří profesionálové, především na pozicích vyžadujících dlouhodobou specializovanou přípravu. Další část pozic mají otevřenou jako základní službu, která je sice povinná, ale má dostatečný společenský kredit, takže ji naplňují téměř výhradně dobrovolníci, podotkl. "Chce to ale opravdu pracovat s tím, co je dneska občas odsunuto do pozadí, a to je služba svojí zemi. Dát jí dostatečně společenské ocenění," míní Pavel. Například Norsko má podle něj roční službu s možností prodloužení o dalších šest měsíců a velké procento lidí si ji skutečně prodlouží. "Má to pro ně poměrně velký dopad, protože u jakékoli žádosti o další uplatnění v práci, pokud mají v životopise, že sloužili své zemi, tak jim to výrazně zvyšuje šance na zaměstnání," upozornil prezident.