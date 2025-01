Piráti ostře zkritizovali Blažkův návrh tzv. dětského certifikátu

Pirátská strana dnes ostře zkritizovala návrh tzv. dětského certifikátu, který má zamezit sexuálním násilníkům v práci s dětmi. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) předlohu podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka "neuvěřitelně zpackal" tak, že by umožnila sexuálním predátorům práci s dětmi už pět let po odsouzení. Poslanec Ivan Bartoš chce, aby lhůty pro výmaz záznamu z dětského rejstříku byly minimálně třicetileté. Předsedkyně sněmovního podvýboru pro sexuální násilí Taťána Malá (ANO) ČTK napsala, že navržené lhůty jsou i pro ni zcela neakceptovatelné.

Blažek už dříve avizoval, že chce trvání zápisu v rejstříku časově omezit, a to podle konkrétního uloženého trestu. "Když byli Piráti ve vládě, žádné takovéhle krátké limity tam nebyly," podotkl Michálek. "Budeme tvrdě bojovat, aby mazání zápisu nebylo v této podobě schváleno a aby se stát nepodílel na ututlávání sexuálního zneužívání," prohlásil.

Pokud by šel sexuální agresor do vězení na dva roky, což je podle Michálka nejčastější délka trestu, pak by měl záznam v evidenci na pět let po propuštění, přičemž by si po roce za mřížemi mohl požádat o propuštění dřívější. "Tedy po nějakých šesti letech bude mít čistý rejstřík pro práci s dětmi a bude se moci přihlásit jako pán na hlídání nebo vedoucí dětského tábora," konstatoval.