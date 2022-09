Komunální volby jako referendum o vládě? Jen částečně, říká komentátor

V pátek a sobotu se v Česku konaly komunální a také volby do třetiny Senátu. Lidé volili zastupitele měst a obcí a rozhodovali, kdo se ve druhém kole utká o post senátora. Lídři jednotlivých stran deklarovali, že jsou s výsledky voleb spokojení. Za vítěze se označili téměř všichni. Opozice sice posílila, ale výsledky vládních stran nejsou drtivou porážkou, říká komentátor Českého rozhlasu Plus Petr Hartman.

Lze říct, kdo je opravdu vítězem voleb a kdo poraženým?

"U komunálních voleb se pravidelně k vítězství hlásí téměř všichni. Kdo skutečně uspěl, to se ukáže až v momentu, kdy bude dohodnuto obsazení postů ve vedení jednotlivých měst a obcí. Pochopitelně nejvíce viditelní budou starostové a primátoři. Pokud jste ve volbách zvítězili, ale skončili v opozici, není vám to nic platné. Nemůžete prosadit svůj program. V největších městech v republice si potom celostátní lídři ověří, jaký mají vliv na své kolegy. Zda tedy v Praze a Brně vznikne radniční koalice na půdorysu té vládní. Předsedové stran a hnutí by si to přáli. Uvidíme, jaká bude realita."

Zleva předseda hnutí ANO Andrej Babiš, místopředseda strany Karel Havlíček a lídr pražské kandidátky Patrik Nacher. | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Hnutí ANO v komunálních volbách ovládlo většinu velkých měst, ve druhém kole senátních voleb má nejvíce finalistů. Uspěl tedy předseda opozičního hnutí Andrej Babiš s výzvou, aby volby byly referendem o vládě?

"Částečně ano. Pokud by to bylo skutečné referendum o vládě, tak by na základě výsledků voleb musela skončit. K tomu se neschyluje. K propadu zisků vládní koalice nedošlo nijak masivně, byť opozice (tedy nejenom hnutí ANO, ale také SPD) dosáhla v řadě velkých měst větší úspěch než před čtyřmi lety.

Koalice SPOLU, Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Marián Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Vítězství ve dvou největších městech v republice však zaznamenaly strany vládní koalice a mají šanci v nich vládnout. Navíc tvrzení o referendu o vládě narušují už vznikající místní koalice. V některých obcích a městech totiž spolu budou vládnout představitelé hnutí ANO s tolik kritizovaným uskupení SPOLU, nebo s Piráty a STAN."

Levicové strany - sociální demokraté i komunisté - v komunálních volbách nedokázaly výrazněji zabodovat. Co podle vás stojí za tímto neúspěchem?

"Odliv voličů, ke kterému došlo už v uplynulých letech. Například poslední sněmovní volby názorně dokumentovaly, že velkou část z nich převzalo hnutí ANO. V případě komunistů se také ukazuje, že docházejí lidi. Tam, kde se voleb účastnili, byl věk jejich kandidátů vysoký.

Sociální demokraté zatím nedokázali přesvědčit velkou část voličů, aby se k nim vrátili. Navíc počet jejich kandidátů byl výrazně nižší než v minulosti. Zároveň v některých obcích se k ČSSD radši nehlásili a schovali za název nějakého sdružení. Výjimkou je Karviná a Bohumín, kde pod vlastní značkou zaznamenali sociální demokraté de facto drtivé vítězství. Na celostátní úrovni je to ale málo, byť průzkumy volebních preferencí se občas pohybují kolem pěti procent."

Vládní koalice o většinu v Senátu nepřijde

Jak dopadne třetinová obměna senátu, rozhodnou voliči v druhém kole. Zatím je ale na první pozici v počtu postupujících zástupců hnutí ANO. O čem podle vás bude druhé kolo? Myslíte si, že posílí v Senátu opozice?

"Je velmi pravděpodobné, že hnutí ANO v Senátu posílí. Matematicky je vyloučené, že by vládní koalice přišla o většinu. Rozložení sil v horní parlamentní komoře se zásadním způsobem nezmění. To však neplatí o vedení Senátu. Dlouholetý senátor a místopředseda této komory Jan Horník se totiž nedostal ani do druhého kola.

Andrej Babiš pak vede masivní kampaň, která má zabránit znovuzvolení předsedy Senátu Miloše Vystrčila. To bude patrně nejsledovanější duel druhého kola. Zajímavé bude také to, zda se poprvé v historii do Senátu probojuje představitelka SPD."