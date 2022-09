Okrskové komise sčítají výsledky voleb. Vyhrála sdružení nezávislých kandidátů

Na volebních lístcích mohli lidé kromě stran zakřížkovat své kandidáty i napříč politickými stranami a tak volební komise čekalo sčítání statisíců křížků. Stejně jako v předchozích volbách vedou sdružení nezásvislých kandidátů a za nimi jsou velké vládní strany.

Největší bitvy se vedou o velká statisícová města. Tam se volí více podle stranických preferencí. Sčítání ještě probíhá a kompletní výsledky budou známé v neděli ráno. V Praze v podvečer vedla koalice Spolu, druhé bylo ANO, které přeskočilo Piráty.

Senátní volby - uspělo ANO, ODS, lidovci i TOP 09

Jak uvedl v České televizi politolog Tomáš Lebeda, u žádných jiných voleb není větší rozdíl mezi malými obcemi a velkými městy Jsou to dva odlišné světy. Navíc v jednotlivých městech vytvářejí strany různé koalice.

Jednodušší jsou Senátní volby. Podle Lebedy může být spokojené hnutí ANO, které proměnilo většinu nominací. Z 22 postupuje 17, jeden mandát už je jistý. Spokojeni mohou být i lidovci, ODS a Top 09. Dohromady mají více kandidátů, než ANO, navíc i lidovci už mají jednoho jistého. Hnutí STAN nemělo kandidátů mnoho. Politolog Lebeda však upozornil, že například známý senátor Horník v Karlových Varech je až na pátém místě.

Odpoledne přišli do volebních štábů politici

Odpoledne do štábů postupně přicházeli politici. Mírně optimistická nálada vládla před 18:00 ve štábu SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura by víc než pět procent hlasů v Praze by považoval za úspěch.

Lidovci mají ambici posílit po komunálních volbách v českých krajích. České televizi to dnes ve volebním štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) řekl předseda strany Marian Jurečka. Povolební koalice by podle něj měly nejlépe vznikat mezi vládními stranami, tedy mezi Spolu a Piráty se STAN. Odmítl, že by lidé komunální volby brali jako referendum o kabinetu, jak k tomu vyzývali šéfové opozičních ANO Andrej Babiš a SPD Tomio Okamura.

Předseda STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan považuje za reálný, i když maximalistický vytyčený cíl získat 3000 obecních zastupitelů. V Praze by považoval za úspěch, kdyby hnutí na magistrátu mohlo vytvořit svůj vlastní zastupitelský klub. Hnutí podle něj zatím nijak neztrácí podporu.

Za velmi nadějné označil při příchodu do volebního štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) výsledky v senátních volbách premiér Petr Fiala (ODS). Fiala věří tomu, že ODS udrží nejsilnější klub v Senátu a také funkci předsedy komory pro Miloše Vystrčila (ODS).

Kandidát opozičního hnutí ANO na pražského primátora Patrik Nacher by považoval za osobní neúspěch, kdyby hnutí v hlavním městě nezískalo alespoň 20 procent hlasů. Průběžně má ANO po sečtení zhruba šesti procent okrsků necelých 19 procent.

Ekonomka Matesová: Demonstrace k vyšší účasti nemobilizovala

Jak uvedla v České televizi ekonomka Jana Matesová, nezdá se, že by ekonomické problémy a velká demonstrace v Praze mobilizovala k vyšší účasti ve volbách. Vidíme dva rysy - velká města, která ještě nejsou sečtená, jsou jiná než venkov. A hnutí ANO vysálo voliče ČSSD. Mnohá města a obce budou kvůli ekonomické situaci odkládat investice, protože jejich rozpočty na to nebudou stačit. Navíc půjčky jsou pro města dražší, než pro stát a splátky budou ukrajovat peníze z rozpočtu.

Někde byly volby velmi zajímavé. Například v Kunovicích, kde byly zrovna hody, přišli lidé volit v krojích. Policie řeší podnět z Moldavy na Teplicku kvůli údajnému navyšování počtu voličů krátce před volbami. Tady vyhrála SPD a volební účast byla 80 procent. Naopak velmi málo bylo voličů ve vyloučených lokalitách. V jednom ústeckém okrsku je zapsáno 500 voličů a hlas odevzdalo 14.