Počasí na úterý

Většinou oblačno, ojediněle přeháňky. Od západu postupně zataženo s občasným deštěm. Zpočátku v polohách nad 500 m, postupně od západu nad 1100 m déšť se sněhem nebo sněžení. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, večer v Čechách až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.

V Krkonoších stoupá lavinové nebezpečí. V úterý by mohlo na pětibodové škále vzrůst na druhý stupeň ze současného prvního. Turisté by si měli dát v Krkonoších také pozor na ledovku a náledí. Na webu to dnes uvedla Horská služba Krkonoše. Kvůli silnému větru dnes opět nejel horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz byl v sobotu i v neděli.