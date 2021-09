Počet nových případů nákazy byl ve čtvrtek nejvyšší od poloviny července

Laboratoře v Česku zjistily ve čtvrtek 306 nových případů nákazy koronavirem. To je nejvíc od poloviny července a o 95 víc než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Nejvíc nakažených na sto tisíc obyvatel je na Karlovarsku. V nemocnicích je aktuálně 53 pacientů. Česko je v nákaze koronavirem v Evropské unii třetí nejméně zasaženou zemí za 14 dní. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí.