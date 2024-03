Počet obyvatel Česka loni stoupl na téměř 11 milionů, nárůst zajistila jen migrace

Počet obyvatel Česka během loňského roku stoupl ze zhruba 10,83 milionu na 10,90 milionu. Nárůst zajistila jen migrace. Počet narozených dětí totiž znovu meziročně klesl, a bylo jich tak nejméně za posledních 22 let. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Díky stěhování ze zahraničí přibylo loni asi 94.700 obyvatel České republiky. Naopak přirozenou výměnou, tedy rozdílem mezi počtem zemřelých a narozených, 21.600 obyvatel ubylo. Celkový přírůstek tak činil asi 73.000 obyvatel. Ačkoli se loni do země přistěhovalo z ciziny více lidí, než se odstěhovalo, počet přistěhovalých meziročně výrazně klesl. "Do Česka se z ciziny přistěhovalo 141.300 osob – ve srovnání s rokem 2022 o 60 procent méně. Za poklesem zejména stojí mírnější příliv uprchlíků z Ukrajiny," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počet narozených se oproti roku 2022 snížil o desetinu na zhruba 91.200. Byl to nejnižší počet živě narozených od roku 2001.