Policie v Praze loni udělila tři blokové pokuty za sto tisíc korun

Státní policisté v Praze loni rozdali při dopravních kontrolách tři blokové pokuty za sto tisíc korun. Dostali je řidiči nákladních aut za to, že odmítli kontrolní vážení vozidel. Datoví novináři Českého rozhlasu to zjistili z policejních statistik. Celkem loni policie řešila v hlavním městě 117 tisíc přestupků - z toho 90 tisíc skončilo blokovou pokutou. U osobních aut dávala policie nejvyšší pokuty za neohlášení nehody, nedání přednosti zprava nebo špatné odbočení doleva. Průměrně za to řidiči zaplatili tisíc korun. Naopak nejméně platili za parkování v pěší zóně nebo na chodníku.