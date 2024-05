Policie zvýšila ostražitost na MS v hokeji, zejména v Ostravě, kde hrají Slováci

Česká policie po středečním atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica zvýšila ostražitost i v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji, a to zejména v Ostravě, kde v základní skupině hraje slovenský národní tým. Policie ale nemá žádné informace o tom, že by podobný útok na území ČR hrozil. ČTK to řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Na síti X policie uvedla, že také vyhodnocuje příspěvky na internetu týkající se útoku na Fica. "Sledujeme dění v on-line prostoru, a to především v souvislosti s řadou příspěvků, které tento čin schvalují. Příspěvky vyhodnocujeme s ohledem na případnou trestně-právní odpovědnost. Všechny vyzýváme, aby se obdobných, byť třeba jen nevkusných komentářů, zdrželi," uvedli dnes policisté. Schvalování trestného činu se podle trestního zákoníku dopustí člověk, který "veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele". Soudy za něj mohou uložit až roční vězení. Ve středu policie na síti X napsala, že případným rizikům přizpůsobila bezpečnostní opatření ve vztahu ke chráněným osobám a objektům, zvýšila také dohled u slovenského velvyslanectví v Praze.