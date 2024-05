Pomocí aplikace Nenech to být podali žáci přes 9000 oznámení, zhruba polovina se týká šikany

Žáci v Česku pomocí školní verze aplikace Nenech to být (NNTB) podali více než 9000 oznámení, zhruba polovina se týká šikany. Za sedm let fungování aplikace se do ní zapojilo 2050 vzdělávacích institucí. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci platformy. V Česku je podle statistiky ministerstva školství v tomto školním roce 4276 základních a 1304 středních škol. V základních školách se vzdělává zhruba milion dětí, ve středních více než 484.000 žáků ve všech formách studia. Zhruba 50 procent oznámení přijatých přes školní verzi aplikace tvoří šikana, asi deset procent oznámení se týká potíží z učením a dalších deset procent problémů doma. Zbylých 30 procent podle zástupců platformy spadá do kategorie "jiné". "Žáci tak mají možnost ozvat se nejen se závažnými problémy, ale například i s nápady, jak něco dělat jinak. NNTB jim umožňuje se školou komunikovat o všem, co je pálí,” řekl jeden ze zakladatelů David Špunar. NNTB vymysleli v roce 2017 tři gymnazisté z Brna, kteří se s šikanou sami setkali v roli přihlížejících. Základní školní verze je zdarma. Funguje jako on-line schránka důvěry, skrze kterou se mohou žáci na své školy obracet. Řešit v ní můžou podle zástupců platformy cokoliv, co se týká jich samotných či jejich spolužáků. Přijatá oznámení řeší zpravidla výchovný poradce či školní psycholog. NNTB podle zástupců platformy využívají i školy v USA, Německu, Slovensku, Finsku nebo Norsku.