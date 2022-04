Ukrajinsky se jazyk řekne MOVA

Učitelka Adéla Koutná problém v tom, že nepoužívá azbuku, nevidí.

"Vzhledem k tomu, že naši studenti jsou Ukrajinci a mají jako základ slovanský jazyk, tak se toho dá stihnout překvapivě dost. Rozhodně víc, než bychom byli schopni zvládnout s lidmi z nějakého jiného jazykového prostředí. To, co je tady učíme za tři hodiny, standardně učíme několik týdnů, takže je to takové zhuštěné, ale stihneme je naučit abecedu, jak číst češtinu, časování slovesa být a základní tipy časování dalších sloves, základní fráze, třeba jak se představit a tak dál."



Vycházíte z těch základních frází, které jsou potřeba k životu. Tady máte i brožurky, které jim pak mohou sloužit dál.

Foto: MovApp

"Tenhle kurs samozřejmě nestačí, takže dostanou přístup k nějakým on-line cvičením, aby tam mohli na tom pracovat vlastně zdarma."

Všimla jsem si, že píšete latinkou, nepíšete azbukou.

"Já jsem zatím vždycky zeptala, jestli vyhovuje víc ruština nebo angličtina. Zatím vždy vyhrála ruština. Určitě jsou situace, kdy do ní přecházím, ale snažím se to limitovat. Ukazuje se, že většinu situací dokážeme vyřešit, i když mluvím česky."

Naše slovníčky doporučilo i ministerstvo školství

Ve společnosti, která se zabývá výukou jazyků, reagovali rychle. Hned na začátku března otevřely kurzy pro ukrajinské občany, ve kterých je možné seznámit se s českým jazykem zdarma. Jak připomněla akademická ředitelka EDUA Group Bibiana Machátová, jsou to takové rychlokurzy. Třikrát šedesát minut intenzivní výuky.

Co je schopen člověk z takového kurzu získat pro komunikaci v neznámém prostředí?

Foto: MovApp

"Našim cílem bylo prolomit jazykovou bariéru, prolomit stud a strach z toho mluvit česky, používat ten jazyk. Rozumíme tomu, že za tak krátkou dobu se nenaučí nikdo plynně mluvit. Chceme našim studentům ukázat, že se nemusí bát, aby si vyzkoušeli mluvit česky v základních situacích, aby si to natrénovali a pak už s tím jazykem dále pracovali.

Vy jste připravili i nějaké slovníky?

"Ty slovníky vznikly jako první. Kolegyně dostala dotaz od lektorky, která u sebe ubytovala dvě ukrajinské maminky. Ptala se, jestli máme nějaký slovníček, který by jí usnadnil běžnou komunikaci, protože zjistila, že se s těmi maminkami nedomluví. Na ten popud jsme začali tvořit komunikační archy. V obchodě. U lékaře. Ve městě. Postupně se to nabalovalo. Kontaktovali nás lidé z iniciativy Hlavák, jestli bychom jim nevytvořili komunikační arch na ten první kontakt, když přicházejí lidé na vlakové nádraží, protože se potřebují zeptat, jestli mají kam jít, jestli mají kde přespat, jak jim mohou pomoct."

Takže takový systém frází?

Foto: MovApp

"Přesně tak, ty archy se nám začaly množit, a pak jsme je seskupili do brožury, kde máme základní fráze a kde máme i fráze do školy. Takže máme dvě brožury v obou jazykových mutacích. Ukrajinsko-české i česko-ukrajinské. Překvapila mně síla sociálních sítí, jak se ty brožury šířily, jak se dostaly na úřady. I na ministerstvo školství, které ty naše brožury a ty frázovníčky doporučilo ve své metodice. Taky se na nás obrátili expertní dobrovolníci z Česko.Digital a zeptali se, jestli je mohou použít jako základ pro svou aplikaci. Na základě našich vytvořili aplikaci MOVAPP, kde ty naše slovníčky mluví. Dále pracují na té aplikaci, zdokonalují ji, aby si to mohli lidé stáhnout do mobilních telefonů, a aby to fungovalo nejen jako slovník, ale i jako výuková aplikace."

Chci vyzpovídat také některé žačky, ale jsou plaché, nejisté v tom neznámém prostředí a také plné obav z budoucnosti. Valentina sem přijela s dcerou a vnučkou. Je účetní, ale když neumí jazyk, neví, jak se ve své profesi uplatní. Je vděčná za tu možnost učit se. Katarina učila na universitě, chytá česká slova rychleji. Bydlí v bytě, kde zatím nemusí dva měsíce platit nájem. Přivezla s sebou dcerku a ještě jednu holčičku, které matka zemřela.

Bibiana Machátová a její kolegové, kteří uskutečňují tyto kurzy, se setkávají každý týden s dalšími osudy těch, kteří se najednou musí postarat o sebe a také o své děti.