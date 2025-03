Poslanci doporučili změny v postupech policie proti fotbalovým fanouškům

Sněmovní bezpečnostní výbor se chystá vyzvat ministerstvo vnitra a policii, aby ve spolupráci s fotbalovými asociacemi a zástupci fanoušků projednala a revidovala postupy při zásazích, které se týkají fotbalových utkání. Navrhli to poslanci Patrik Nacher (ANO) a Jiří Havránek (ODS). Výbor se zabýval policejními zásahy z předminulého víkendu, na které si stěžovali zástupci fanoušků kvůli údajné brutalitě. Jednání ale byla do června přerušena, do té doby by mohly být známy výsledky kontroly policejního postupu. Důvodem jednání byly zákroky policejních složek po derby na Spartě proti fanouškům rivala Slavie a proti příznivcům Hradce Králové po utkání s Karvinou. Policisté údajně při derby na Letné použili obušky nebo plastové projektily i proti divákům, kteří se výtržností nedopustili.

Policie přiměřenost zásahů vyhodnocuje, k čemuž ji chtěli vyzvat i Nacher s Havránkem. Podle nich by výbor mohl projednat úpravy ke zvýšení bezpečnosti na fotbalových stadionech, včetně pravomocí pořadatelské služby nebo zavedení kamer pro rozpoznávání obličejů. Slavie navrhuje posílit roli antikonfliktních týmů a klubových činovníků odpovědných při zápase za komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Těžkooděnci nebo speciální zásahové jednotky by podle ní měli být na zápasech nasazeni až jako poslední, krajní řešení.