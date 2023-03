Poslanci třetí den jednají o valorizaci penzí, opoziční obstrukce pokračují

Sněmovna pokračuje třetím dnem v mimořádné schůzi o vládním návrhu na snížení valorizace důchodů, kterému se opozice snaží obstrukcemi zabránit. Poslanci mají za sebou zhruba více než 30 hodin debat, z toho několik hodin diskutují, zda budou vládní návrh projednávat ve zkráceném jednání, legislativní nouzi už ale schválili. U řečniště se od rána střídali zástupci opozičního hnutí SPD s opakující se kritikou vlády a jejích záměrů, po nichž byli přihlášeni poslanci ANO. Jedinou změnou bylo to, že počet přihlášených do diskuse se poprvé od začátku schůze před 47 hodinami snížil pod šest desítek.

Vláda v návrhu letošního státního rozpočtu předpokládala, že průměrný růst spotřebitelských cen zpomalí proti loňsku zhruba na polovinu. Průměrná inflace by měla klesnout z loňských 16,2 procenta na 8,8 procenta. Průměrná roční inflace za loňský rok byla podle údajů Českého statistického úřadu 15,1 procenta. V lednu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 15,7 procenta. Statistický úřad tento údaj zveřejnil 10. února a podle dřívějšího vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) to byl rozhodující impuls pro to, aby vláda přišla urychleně s projednávaným návrhem.