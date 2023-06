Poslanci v prvním čtení podpořili obrannou smlouvu s USA, schvalování může být v červenci

Vládní návrh česko-americké smlouvy o obranné spolupráci podpořila v úvodním kole projednávání Sněmovna. Dokument se zabývá oblastmi, které mohou souviset s přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Se smlouvou zásadně nesouhlasí opoziční hnutí SPD. Návrh na její zamítnutí v prvním čtení ale neprosadilo. "Není to smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a USA, ale je to v podstatě jednostranná smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice," uvedl lídr SPD Tomio Okamura argumenty hnutí proti smlouvě. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) před poslanci znovu zdůraznila, že dohoda nedává americkým ozbrojeným silám právo pobývat na českém území. Pobyt by vždy musela schválit vláda nebo Parlament, pak by se právní postavení amerických vojáků řídilo obrannou smlouvou, uvedla. Případný vznik americké základny na českém území smlouva neřeší. Teď ji projednají sněmovní výbory.