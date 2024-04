Praha od června obnoví přímé spojení s Pekingem

Pražské Letiště Václava Havla od 24. června obnoví přímé spojení s čínským hlavním městem Peking. Linku bude obsluhovat čínská letecká společnost Hainan Airlines letadlem Airbus A330 s kapacitou pro 292 cestujících. Lidé budou moct z Prahy do Pekingu létat třikrát týdně vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Pražské letiště o tom informovalo na síti X. Obnovení spojení s Čínou na svém instagramu potvrdila i letecká společnost. Dopravce bude odlétat z Prahy ve všech uvedených dnech ve 14:00, v Pekingu přistane o den později v 05:20. Z Pekingu bude ve stejné dny odlétat v 02:30, v Praze bude v 06:45. Podle serveru Zdopravy.cz byly aerolinky Hainan Airlines v roce 2015 prvním čínskou společností, která létala do Prahy. Kromě Hainan Airlines létaly do Číny ještě aerolinky Sichuan Airlines do města Čcheng-tu a China Eastern do Šanghaje a Si-anu, uvedl server. Spojení s Čínou následně přerušila pandemie onemocnění covid-19.