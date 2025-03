Praha založí Nadační fond na sbírku peněz pro stavbu Vltavské filharmonie

Hlavní město Praha založí nový Nadační fond, který bude sloužit k výběru příspěvků od soukromníků či firem na stavbu budovy Vltavské filharmonie u stanice metra C Vltavská, která by měla vyjít na 11,65 miliardy korun. Základní vklad bude tvořit 30 milionů korun, které pokryjí provozní výdaje fondu v prvních třech letech. Založení sbírky schválili pražští zastupitelé na svém jednání. Opoziční zastupitelé pak diskutovali primárně o tom, jaké bude celkové financování. Ve finále pro schválení bodu hlasovalo 37 z 63 přítomných poslanců.

Cílem fondu je podle slov primátora Bohuslava Svobody (ODS) pomoct s koordinací aktivit podporující výstavbu filharmonie. Fond bude aktivně přijímat příspěvky dárců, tedy soukromníků a firem. Podle primátorova náměstka Jiřího Pospíšila (TOP 09) budou ve fondu lidé, kteří se například pohybují v oblasti umění. "Měli bychom klást důraz na osobnosti, které mají zkušenost s uměním, jsou schopni oslovit velké hráče na trhu a budou schopni peníze získat," uvedl.

Filharmonie by podle dřívějších informací měla mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží a budou v ní tři sály – jeden velký koncertní pro zhruba 1800 sedících lidí, druhý komorní s 500 místy k sezení a stání a třetí multifunkční, do kterého se vejde 620 sedících nebo 1200 stojících lidí. Budova bude sídlem dvou orchestrů, a to České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Celkové náklady i se souvisejícími úpravami okolí by měly vyjít zhruba na 16,53 miliardy korun bez DPH. Stavební povolení by město mělo získat příští rok. Její budování by podle harmonogramu mělo začít v roce 2027 a skončit o pět let později.