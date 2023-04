Prahou prošel studentský průvod, Pražský majáles pokračuje v Letňanech

Na letišti v Letňanech, kam od poledne míří tisíce převážně mladých lidí, pokračuje hudebním programem letošní Pražský majáles. Tradiční akci zahájil pestrobarevný průvod, který dopoledne prošel Prahou. Přibližně dvě stovky studentů doprovázely alegorické vozy, na nichž vystoupili jako zástupci škol hudebníci Sofian, Dorian, Grey256 a skupiny Jelen a IneKafe. Pochodu předcházelo slavnostní pokácení májky a přestřižení majálesové pásky za přítomnosti starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské (TOP 09).

Zástupci škol během průvodu představili osm nových kandidátů na krále a královnu letošního majáles, jarní studentské slavnosti, jejíž kořeny sahají až do 15. století.

Hudební program zahájily koncerty Ewy Farne, Paulie Garanda a skupiny NeverGoOut. V programu naplánovaném do nočních hodin dále vystoupí Tomáš Klus, Viktor Sheen, No Name, Kryštof, Vypsaná fixa, Horkýže slíže a další. Uskuteční se rovněž tzv. afterparty, kde budou korunováni král a královna majálesu.