Pražské letiště v letě rozšíří provoz do 165 destinací, nabídne i přímé lety do Abu Dhabí či Toronta

Pražské Letiště Václava Havla v letní sezóně vypraví lety do 165 destinací. To je o jednu víc než loni. Oznámil to předseda představenstva Jiří Pos. Letos podle něj od července letiště rozšíří linku třeba do hlavního města Spojených arabských emirátů - Abu Dhabí. Nově přibude v létě taky přímý let do Kanady nebo i na Zanzibar, kam turisti z Česka běžně létali jen v zimě. Letní řád kromě toho přinese podle letiště další navýšení počtu letů i nabízených sedadel, přičemž na více než 40 pravidelných linkách bude zvýšen počet týdenních frekvencí. Patří mezi ně například častější týdenní spoje do Řecka, Itálie či Turecka. Na vybraných trasách budou nasazena větší letadla.

Pražské letiště podle Pose očekává rekordní počet pasažérů. Za celý rok by podle současných odhadů mělo odbavit přes 18 milionů pasažérů. Kvůli růstu provozu chystá letiště posílení personálních i bezpečnostních kapacit. V rámci posílení bezpečnosti plánuje letiště během letní sezony nasadit novou technologii CT rentgenů v Terminálu 2. Technologie umožňuje, aby si cestující během bezpečnostní kontroly ponechali elektroniku a tekutiny ve svých příručních zavazadlech. V květnu pak letiště spustí edukační kampaň pro zvýšení informovanosti cestujících.