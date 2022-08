Pražské letiště v pololetí odbavilo skoro 4,3 milionu lidí, oproti loňsku je to pětinásobek

Pražské letiště v prvním pololetí odbavilo pětinásobně víc cestujících než loni. Podle statistik Letiště Václava Havla kontrolou prošly skoro 4 miliony a 300 tisíc lidí. To je téměř stejně jako za celý loňský rok. V porovnání s obdobím před koronakrizí je to ale stále asi o 45 procent míň. Provoz na letišti letos stoupá každým měsícem. V červnu letiště poprvé po téměř dvou a půl letech překonalo milionovou hranici odbavených cestujících za jeden kalendářní měsíc, bylo jich 1,16 milionu. Během prázdninových měsíců lze navíc očekávat další nárůst, podle odhadů by mělo odbavit během července a srpna dohromady až 2,7 milionu pasažérů. Celkem letiště v letošním roce očekává přes 10 milionů pasažérů.

Nejoblíbenější destinací během prvních šesti měsíců byl Londýn, následovaly Paříž a Amsterdam. Ze zemí byly nejvytíženější lety do Velké Británie, Itálie a Španělska.