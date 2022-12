Pražský hrad v neděli zdarma otevře Obrazárnu nebo muzeum státních řádů

Pražský hrad na neděli připravuje den otevřených dveří, lidé si budou moct zdarma prohlédnout nově otevřenou Obrazárnu Pražského hradu nebo Muzeum Řádu bílého lva. U příležitosti 30. výročí vzniku České republiky je také naplánováno rozšířené polední slavnostní střídání Hradní stráže. ČTK to řekl mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. Uvedl také, že Pražský hrad do odvolání prodlouží volné vstupné pro seniory nad 70 let.