Předefinování znásilnění bude platit od ledna, novelu podepsal prezident

Vymezení znásilnění v trestním zákoníku se změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Zpřísnění podle principu “ne znamená ne“ přinese od ledna novela, kterou už podepsal i prezident Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha upravuje také pohled na sexuální praktiky prováděné na dětech do 12 let věku. Soudy by je nově měly vždy pokládat za znásilnění, nikoliv za mírněji trestané pohlavní zneužití.

Nesouhlas s pohlavním stykem by oběť nemusela projevit podle policie pouze ústně, stačit by mělo gesto, pláč nebo obranná pozice. Předloha počítá také s bezbranností oběti v případech, kdy není schopná projevit svou vůli. Takovým případem může být spánek, nemoci nebo silná opilost.