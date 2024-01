Prezident Pavel: Vláda se musí dál snažit o konsolidaci veřejných financí

Snaha o konsolidaci veřejných financí musí pokračovat. Vláda pro to musí nejen najít odvahu, musí být také schopna občanům vysvětlit nezbytnost tohoto úsilí. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál to řekl prezident Petr Pavel. Státní rozpočet na rok 2025 podle něj musí být zodpovědný ve vztahu k veřejným financím. Letošní rozpočet počítá se schodkem 252 miliard korun. Na loňský rok byl schválený rozpočet s deficitem 295 miliard korun, skončil ve schodku 288,5 miliardy. Podle prezidenta není možné dlouhodobě stavět rozpočty výrazně deficitní, neboť to sráží českou ekonomiku. "Potom nebudeme schopni naplnit ani základní funkce státu, natož priority, které by měl mít," řekl Pavel. Další rozpočet by měla vláda tvořit se snahou o snižování schodku a zároveň o naplnění svých priorit, míní.

Pavel se v rozhovoru vyjádřil také k válce na Ukrajině k boji vlády s dezinformacemi. Ten je podle něj na bodu mrazu. „Protože si s tím vláda tak trochu neví rady, tak je ta oblast nyní tak trochu ve vzduchoprázdnu, což není dobře,“ uvedl prezident. Připomněl, že vláda nemá koordinátora, který by zpracoval koncept, jak dezinformacím čelit a běžný občan se tak často stává obětí zkreslených informací. Ty podle něj provází i válku na Ukrajině. Na výroky slovenského premiéra Roberta Fica a šéfa opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, že v Kyjevě, respektive na Ukrajině není válka, reagoval slovy:. „Na Ukrajině nepochybně válka je. To, že v Kyjevě po většinu času běží normální život, to je taky pravda. Ten normální život je ale bohužel přerušován tím, že létají rakety,“ řekl Pavel. „Zkreslovat to tím, že válka – nebo speciální operace, jak ji nazývají Rusové – probíhá jen na východě Ukrajiny, je vážným klamáním veřejnosti,“ doplnil.