Prezident Pavel vyzval k jednotě demokratických zemí ve vztahu k Ukrajině

Prezident Petr Pavel ve svém středečním projevu na bezpečnostní konferenci v Praze vyzval k jednotnému postoji demokratických zemí k Ukrajině, která čelí ruské agresi. Apeloval také na zachování demokratické vlády na Tchaj-wanu, na nějž vyvíjí tlak Čína. Jediný způsob, jak zachovat naše hodnoty, je spolupráce, zdůraznil. Podle Pavla je důležité, aby demokratické země nadále podporovaly Ukrajinu se stejným odhodláním, s jakým Ukrajinci bojují. "Pozorujeme nyní únavu z války, únavu z Ukrajiny. Musíme se maximálně snažit, abychom tomu zamezili," uvedl prezident. Pavel rovněž připomněl blížící se summit Severoatlantické aliance v červenci ve Vilniusu. "Politický vzkaz Ukrajině by měl být ve formě budoucího členství země v EU i v NATO," řekl Petr Pavel s tím, že začlenění Ukrajiny do těchto organizací přispěje ke stabilitě východní Evropy. Na Ukrajinu hledí i další země a musí vidět naši reakci. Bude to definovat jejich kroky v budoucnu, prohlásil český prezident, mimo jiné s poukazem na Čínu. "Pokud nechceme, aby Čína změnila světový řád bez nás, musíme vytvořit dostatečnou protiváhu. Toho můžeme dosáhnout jen tím, že budeme jednotní, nejen v rámci EU či NATO, ale se všemi demokratickými zeměmi ve světě, se zeměmi, které mají stejné hodnoty," dodal.

Na Summitu evropských hodnot 2023, který se koná pod záštitou českého prezidenta, promluvil také tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu.