Prezident Petr Pavel na festivalu v K. Varech ocenil film Real Oleha Sencova

Prezident Petr Pavel na festivalu v Karlových Varech ocenil film Real Oleha Sencova. Podle prezidenta je důležité mít takové autentické obrázky z ukrajinského bojiště, protože mohou lidem zprostředkovat mnohem víc než deset televizních reportáží, celá knížka nebo řada komentářů. Pavel to řekl novinářům po dnešním setkání s ukrajinským režisérem Sencovem, který na karlovarském festivalu představuje svůj dokumentární snímek Real odehrávající se v reálných zákopech.

"Záběry, jaké jsou ve filmu Real, pokud někdo vydrží, mu naženou husí kůži a řekne si, že tohle nemůžeme nechat běžet dlouho a musíme to zastavit," dodal prezident. Festival dnes snímek za osobní účasti Sencova uvedl v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení, zopakuje ho ještě 4. července. Prezident Pavel se uvedení nezúčastnil. "Rád bych se na něj sám podíval, ale protože jsem tu se ženou a pro ni by to byl příliš silný zážitek, tak jdeme na film Mord, který nebude tak těžký. Jeho název zní brutálně, ale popisuje veselejší věci. Některé záběry ze snímku Real jsem viděl, byl jsem tam a situaci na Ukrajině znám. Takže si dovedu představit, o čem to asi je," řekl Pavel.

Při setkání prezident se Sencovem probíral především aktuální situaci na Ukrajině a pokračující podporu její obrany. "Protože to je to, co Ukrajince zajímá. Ne žádné velké sliby, ale spíše to, s čím mohou počítat," dodal Pavel. Filmař Sencov momentálně brání vlast coby poručík ukrajinské armády.