Prezident Petr Pavel vystoupil s projevem před europoslanci ve Štrasburku

Český prezident Petr Pavel ve středu poprvé vystoupil v Evropském parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku. V projevu mimo jiné řekl, že evropské volby, které se uskuteční příští rok, budou příležitostí i výzvou pro demokracie. Zdůraznil, že klíčem k míru a prosperitě v Evropě jsou její jednota a rozmanitost. Prezident zároveň ostře odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině, vyzdvihl evropskou pomoc Kyjevu a apeloval na politiky, aby komunikovali s občany a nedávali prostor dezinformacím. V projevu opakovaně odkázal na svého předchůdce Václava Havla, který by 5. října oslavil své narozeniny. Projev Pavel přednesl v angličtině, v úvodu ale promluvil česky i francouzsky. "Síla Evropy spočívá v naší jednotě a rozmanitosti. To je klíč k míru a prosperitě," zdůraznil Pavel. "Volební kampaň v příštím roce podrobí naše demokracie zkoušce. Doufám, že poslouží jako příležitost ukázat, že evropský demokratický duch je skutečně živý," dodal český prezident s tím, že by politici neměli nabízet populistické sliby, ale říkat věci tak, jak jsou. V této souvislosti odkázal na svou úspěšnou prezidentskou kampaň.

Předsedkyně EP Roberta Metsolaová v úvodu uvedla, že Pavel je silným hlasem pro Českou republiku v Evropě i ve světě a že sehrál vedoucí roli v odsouzení brutální ruské invaze na Ukrajinu. Vyzdvihla také loňské české předsednictví v EU