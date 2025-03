Prezident podepsal novelu o zvýšení náborového příspěvku pro vojáky

Navýšení náborového příspěvku pro vojáky z povolání až na jeden milion korun a další benefity pro službu v armádě umožní novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel. ČTK o tom informoval Hrad. Cílem navýšení je podle vlády podpořit doplnění stavů armády a udržení současného personálu. Novela zvyšuje náborový příspěvek až na čtyřnásobek ze současného maxima 250.000 korun. Noví vojáci by ho získali podle novely jednorázově, avšak nejdříve až po uplynutí tříměsíční zkušební doby. K dalším benefitům, které novela navyšuje, patří stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a příplatek za službu v zahraničí. Dodatečné náklady pro státní rozpočet odhadlo ministerstvo na 375 milionů korun ročně. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), stejně jako náčelník generálního štábu Karel Řehka, opakovaně poukazovali na to, že armáda se potýká s nedostatkem lidí, nábory se podle nich nedaří. Aby armáda dosáhla cílů ze strategických plánů, musel by podle dřívějšího Řehkova vyjádření představovat čistý přírůstek 1200 vojáků ročně, loni byl sedm desítek lidí. K začátku loňského roku čítal resort obrany 27.826 vojáků z povolání a 4266 členů aktivních záloh. V armádě je ale podle Řehky asi 24.000 vojáků.