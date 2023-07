Příležitostná výroba a prodej džemů se nemusí řídit předpisy pro běžnou produkci

Příležitostná výroba a prodej domácích marmelád, džemů nebo vánočního cukroví a různého občerstvení se nemusí řídit předpisy, které běžně platí pro potravinářské podniky. Lidé tedy nemusí například mít stavebně oddělené skladovací prostory na výrobu svých produktů. Vyplývá to z metodiky, která je závazná pro všechny krajské hygienické stanice. Je součástí druhého vládního antibyrokratického balíčku, který vláda schválila již v červnu . V Poslanecké sněmovně ji představila hlavní hygienička Pavla Svrčinová spolu s ministrem pro legislativu Michalem Šalomounem (za Piráty).

Metodika vznikala z podnětu drobných výrobců. Svou zkušenost popsala Lucie Stejskalová, která vyrábí marmelády. Když se zajímala, co by podle pravidel měla splňovat, zjistila, že by si musela vybudovat ve svém domě nebytový prostor a získat různá potvrzení. Jejím cílem ale nebylo podnikat, chtěla dělat marmelády pro lidi, kteří mají zájem o něco jiného, než najdou v běžných obchodech. "Když jsem to propočítala, zjistila jsem, že bych se zadlužila a dluh bych jen tak nesplatila," řekla. Dříve nenašla žádnou cestu, jak by mohla své marmelády občas legálně prodávat například na trzích a narážela i na obavy pořadatelů těchto akcí, že nemá různá potvrzení.

Svrčinová vysvětlila, že metodika hygienických stanic vychází z toho, že jde o nahodilou činnost, které se lidé věnují pouze občas. "Pokud máte jahody ze zahrádky, uděláte džem a jdete na nejbližší jarmark, nemáte ohlašovací povinnost," řekla. Lidé, kteří se věnují příležitostné výrobě, ale nesmějí své produkty prodávat na internetu nebo je nějak cíleně propagovat.