Pro návštěvníky Valašska je připraven nový celoroční turistický průvodce

Destinační společnost Valašsko připravila pro návštěvníky tohoto regionu celoročního turistického průvodce. Obsahuje nabídku turistických zajímavostí Valašska, tipy na výlety ke skalám, rozhlednám, památkám, také na cyklovýlety nejen po cyklostezkách. "V našem regionu dosud nebyl vytvořen jednotný turistický průvodce, který́ by nabízel ucelený přehled turistických zajímavostí napříč celým územím," uvedla v tiskové zprávě Martina Hovořáková z destinační společnosti. "Jednotný turistický průvodce tak návštěvníkům Valašska nabídne přehlednou nabídku turistických zajímavostí regionu a pomůže se jim lépe zorientovat v území a získat informace, kde co vidět a zažít a co by určitě neměli minout," uvedla Hovořáková. Průvodce je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií, především pro rodiny s dětmi a aktivní seniory.