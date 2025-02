Prodejce historických replik: Češi kovají jedny z nejkvalitnějších mečů na trhu

Češi kovají jedny z nejkvalitnějších mečů na trhu a české meče jsou u zahraničních zákazníků zapsány jako špičkové výrobky. V rozhovoru s ČTK to řekl majitel obchodu s historickými replikami Drakkaria Miroslav Dobrý. Jedním z důvodu této kvality podle něj je, že řemeslo má v Česku dlouhodobou tradici a věnuje se mu poměrně hodně lidí.

Drakkaria dodávala výrobky například do seriálu Vikingové, Zaklínač nebo do posledního filmu Ridleyho Scotta Gladiátor 2. V současnosti ale také pracuje na výrobě zboží se značkou české počítačové hry Kingdom Come: Deliverance 2, která se dnes začne prodávat. Kromě filmařů jejich výrobky využívají i například hudební kapely, jako Depeche Mode nebo Wardruna.

V Česku se podle Dobrého výrobě mečů, platnéřství a dalších historickým umělecky-řemeslným odvětvím věnovalo před zhruba 20 lety například více lidí v přepočtu na počet obyvatel než v Německu. Když v té době otevíral obchod Drakkaria, jednalo se přibližně o pátý podobný podnik na světě, řekl. Největším prodejním artiklem je prodej chladných zbraní a šperků. Naopak filmaři nejvíce poptávají výrobky z keramiky a ze skla.