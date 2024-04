Prodejci by mohli od července povinně hlásit podezřelé nákupy zbraní

Prodejci by mohli mít už od července povinnost hlásit podezřelé nákupy zbraní. Počítá s tím novela zákona o zbraních, kterou schválila vláda. Novinářům to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Povinnost hlásit podezřelé obchody zavádí i nový zákon o zbraních, který v březnu podepsal prezident Petr Pavel, ten však začne platit až od roku 2026. Ministerstvo vnitra proto navrhuje nyní platný zákon novelizovat. "Držitel zbrojní licence, který je podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, oznámí policii převod zbraně nebo střeliva nebo právní jednání směřující k takovému převodu, které důvodně považuje za podezřelé," mělo by stát podle návrhu novely v zákoně. Pokud držitel licence oznámení neprovede, dopustí se podle návrhu přestupku. V důvodové zprávě úřad upřesňuje, že podezřelé jednání nelze z principu přesně definovat. Může ale například jít o případy, kdy se zákazník pokusí zakoupit zbraň, k jejímuž držení není oprávněn, pokud se prodejce domnívá, že pořízení zbraně je součástí přípravy na spáchání trestného činu nebo "abnormální zmatenost, apatie nebo výrazné známky tíživého stresu" u nakupujícího.