Průzkum: 84 procent Čechů podporuje zákaz individuálních klecí v chovech

Zákaz individuálních klecí v chovech hospodářských zvířat podporuje 84 procent Čechů, v celé EU je to 89 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr. V tiskové zprávě na to upozornila ochranářská organizace Compassion in World Farming. Uvedla, že Evropská komise měla v září předložit legislativu, která by upravovala pravidla pro životní podmínky zvířat v chovech, což neučinila. V průzkumu 52 procent Čechů uvedlo, že je pro ně velmi důležité, aby hospodářská zvířata žila ve slušných podmínkách a 34 procent lidí uvedlo, že to považují za spíše důležité. Osm procent lidí odpovědělo, že to pro je spíše nedůležité a čtyři procenta uvedla, že to pro ně je zcela nedůležité. Průzkum se lidí ptal také na otázku, jak moc je důležité zlepšení zacházení se zvířaty na jatkách včetně používání videokamer. V Česku to jako důležité označilo 81 procent lidí, v celé EU 88 procent respondentů.