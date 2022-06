Češi zachraňují ukrajinské domácí mazlíčky

Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Na Staroměstském náměstí v Praze směrem do Pařížské ulice postává u stánku hlouček žen. Právě se u nich zastavuje japonská turistka, čte si plakát a vhazuje do připravené pokladničky sto korun. Za tuto částku lze koupit jednu zvířecí konzervu pro ukrajinské kočičky. Ženy turistce nabízejí, že se může na konzervu podepsat. Tuhle možnost většina dárců nevyužívá. Kočky a pejskové si jméno stejně nepřečtou, důležité je, že díky takovéto pomoci zaženou hlad.

Na Ukrajině zůstali bez majitelů tisíce zvířat.„ Někteří prchali za takových podmínek, že si zvířata nemohli sebou vzít. Někteří zahynuli“, říká paní Victoria Povolotskaja z Oděsy. Do Česka přijela se svými dětmi. „Jsem moc vděčná, jak nám Češi pomáhají, že nám poskytli přístřeší.“ Sama se svými kamarádkami měla štěstí. Teď ho chce zúročit tím, že se sama zapojila do pomoci, konkrétně opuštěným zvířatům. Sbírku založila teprve nedávno, ale už první dny ukazují, že jak našinci, tak turisté jsou ochotni kvůli domácím mazlíčkům sáhnout do kapsy. „ Sháníme jídlo, které pak dobrovolníci odvezou do zvířecích útulků na Ukrajině."

Češi jsou vůči zvířatům štědří

První sbírka na pomoc zvířatům vznikla už třetí den rozsáhlé ruské agrese. Na účet organizace „Svoboda zvířat“ se podařilo na konci květně vybrat více než 8,5 milionu korun. Sbírka je tak jednou z nejúspěšnějších v Evropě. Všechny vybrané peníze posílá Svoboda zvířat ukrajinské organizaci UAnimals, celoukrajinskému hnutí za práva zvířat. To zveřejňuje každý den na svém facebookovém profilu krátké reporty o situaci na Ukrajině a komu všemu a jaká pomoc byla zrovna poskytnuta. Díky Čechům se daří držet nad vodou nejen útulky pro domácí, ale i hospodářská zvířata.

Bohužel zdaleka všechny se zachránit nedaří. Přicházejí zprávy o ruských útocích na útulky. Řadu zvířat usmrtily požáry způsobené výbuchy.