Já je já skrze druhého. Na náměstí Václava Havla v Praze stojí strom přání a modliteb za Ukrajinu

Instalace evokující strom přání vznikla v rámci spolupráce Vysoké školy umělecko-průmyslové (UMPRUM), Národního divadla a Charity Česká republika na podporu sbírky Charita pro Ukrajinu. Autory Instalace jsou umělci a pedagogové z UMPRUM Aleksandra Vajd a Dominik Lang. Svému dílu dali název Já je já skrze druhého.

Dominik Lang a Aleksandra Vajd | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

„Každý předmět má nějakou paměť, zažil různé věci. Jeden je recyklovaný kus stožáru někde zpoza Prahy, další je strom, který už má vlastně leccos za sebou a máloco před sebou. A naopak – prefabrikovaný kus dřeva, trám, který jakoby měl svoji budoucnost, ale ta se díky setkání s těmi dalšími objekty proměnila. Je to příběh nějakého setkávání se, sounáležitosti, který charita chtěla připomenut v rámci ročního výročí války. A zároveň to je solidarita v obecné rovině – to, že jsme ochotni se semknout,“ vysvětluje Dominik Lang význam instalace.

Pozornému divákovi neunikne, že na povrchu starého kmene stromu je mnoho malých otvorů a štěrbin různých velikostí a hloubek. Podle autorů slouží k tomu, aby do nich mohli kolemjdoucí vkládat papírky s různými vzkazy nebo přáními.

„Která možná mají i nějaké utopické a ve skutečnosti se nedají realizovat. Ale to, že to člověk sám napíše, vyšle někam jakoby do jiné dimenze, vyjádří něco, co je, důležité. A nemusí se to ani týkat Ukrajiny nebo explicitních věcí, které se týkají násilí a bezpráví. A pak možná může s nějakým pocitem uvolnění nebo sdílení zase pokračovat dál,“ popisuje.

Strom přání na náměstí Václava Havla v Praze | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Že v tom nejsou sami

Strom přání a modliteb pro Ukrajinu | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Objekt Já je já skrze druhého by měl jít na podzim letošního roku do dražby. Její výtěžek pak bude určen na pokrytí nákladů přesunu instalace do Zakarpatské oblasti na Ukrajině, a to do městečka nedaleko Mukačeva vybudovaného jako dočasné útočiště pro vnitřně vysídlené obyvatele. Městečko tvoří modulární domky, které staví Charita ČR.

„Máme předběžný plán, že bychom to odvezli do centra, kde jsme vybudovali ty unimo domečky. Tam bychom to chtěli vztyčit jako takovou upomínku pro místní lidi. Protože v tom náhradním bydlení jsou lidé, kteří opustili svůj domov, dostali náhradní bydlení na západě Ukrajiny. Takže to jsou lidé, kteří mají za sebou docela strastiplné osudy. A kdybychom tam objekt vystavili, tak by mohli dnes a denně mít na očích, že v tom nejsou sami. Že jsou tady země jako třeba Česká republika, která Ukrajinu velmi podporuje,“ vysvětlil generální sekretář Charity Česká republika Jakub Líčka

Jakub Líčka a strom přání | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

„Dodalo by jim to trošku optimismu a pocitu sounáležitosti, že myslíme na ně a jsme odhodlaní jim pomáhat, dokud to bude zapotřebí,“ dodal.

Součástí expozice na náměstí Václava Havla je i výstava velkoformátových fotografií Rok s Ukrajinou objektivem německého fotografa Spaleka, která vznikla k připomínce ročního výročí od začátku ruské invaze.