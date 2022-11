Český sólista baletu na Ukrajině: Rusko ohrožuje nás všechny

Jan Váňa je sólista baletu Národní opery Ukrajiny. V Kyjevě bydlí už 17 let, má za manželku Ukrajinku a mají čtyřletou dcerku. Našel tady nový domov, i když s Českem udržuje stálý kontakt. Jak probíhala jejich cesta z Kyjeva do Prahy? Jaký je běžný režim baletního mistra? Co ho teď v divadle čeká? A co vzkázal svým krajanům?

V době, kdy na Kyjev a jiná ukrajinská města dopadají ruské rakety a útočí drony, má pro krajany ve staré vlasti vzkaz: "Všichni Češi, kteří jsou řekněme ‚proruští', by si měli uvědomit, že jsou Ruskem ohrožení. Ta válka může přijít kamkoli."

Lásku k pohybu objevil už ve školce

Balet je pro Jana Váňu víc než jen povolání a zaměstnání. Je neodmyslitelnou součástí jeho života od raného dětství, které trávil v Praze. Nebylo to tak, že by vyrůstal v nějakém vysloveně uměleckém prostředí nebo přímo v taneční rodině: maminka je ekonomka a tatínek kuchař. Ale už ve školce v sobě objevil lásku k rytmickému pohybu.

„Měli jsme tam takový pohybový kroužek a docházela nás učit paní Jana Tomanová. Vybrala si mě do své soukromé školy a do té jsem docházel celou základní školu. Rodiče mě pak přihlásili na konzervatoř a po ní jsem nastoupil na profesionální dráhu," popisuje Jan Váňa trochu lakonicky a hlavně skromně, jak se z mladého tanečníka stal jeden z předních sólistů nejprestižnějšího ukrajinského baletního souboru.

Mě ale zajímá, proč se rozhodl pro angažmá právě v téhle zemi.

„V posledním ročníku konzervatoře tedy v roce 2006 jsme sem jeli na taneční soutěž. Provázela nás paní profesorka Ljubov Dančenko, která je sama z Ukrajiny, a zeptala se, jestli by mě tady nemohli něco naučit. Tady se totiž pracuje jinak než jinde v Evropě. V Kyjevě si vždycky jeden taneční pedagog vybere několik žáků a těm se pak velmi intenzivně věnuje. Připravuje s nimi všechny taneční partie, každý den s nimi cvičí, pořád je něco učí a zdokonaluje je. Nabídli mi stáž a já se rozhodl, že to zkusím. Všichni spolužáci se tenkrát snažili dostat do západní Evropy a já šel na druhou stranu," říká se smíchem Jan Váňa a dodává, že ze stáže volně přešel do stálého angažmá.

K odchodu do Prahy ho přemluvila maminka

Navenek se tím nechlubí, ale tvrdou prací se propracoval do postavení sólisty a už několik let je zasloužilým umělcem Ukrajiny. S manželkou, která je Ukrajinka, se seznámil přímo ve sboru a dnes spolu mají dceru.



Když v únoru válka začala, chtěli Váňovi nejdřív zůstat doma, což je pro ně Kyjev. Jenže Rusové útočili přímo na město, nikdo nevěděl nic moc přesného, kam už se dostali, a rodiče v Praze měli o syna a jeho rodinu pochopitelně velké obavy. Rozhodli se proto Ukrajinu aspoň na čas opustit.



„Přemluvila mě k tomu maminka. Odjížděli jsme 25. února odpoledne a prožili jsme si své ve frontách a zácpách nejenom na výpadovkách z města. Bylo to opravdu hrozné, hranici na Slovensko jsme překročili až 1. března a celou tu dobu mezi tím jsme strávili v autě. Vzali jsme navíc příbuznou ženy s tříletým chlapečkem, takže nás v autě sedělo pět."

Naštěstí pro Váňovi pomáhali uprchlíkům solidárně Ukrajinci ve městech a vesnicích při cestě. Otevírali své dveře, nechali je použít jejich záchody a koupelny, rozdávali vodu, mazané chleby a jinou nutnou pomoc.

Divadlo v Kyjevě opět hraje v omezeném režimu

V Praze pak Váňovi strávili 4 měsíce, snažili se pomáhat například překládáním v přijímacích centrech pro jiné běžence. Po nějaké době mohl díky přátelům a kolegům Jan začít cvičit a tančit v Národním divadle. Nicméně hned, jak se dozvěděli, že se Národní opera Ukrajiny, pod níž balet spadá, otevře a začnou zase představení, vrátili se v létě domů do Kyjeva.

Když Rusko začalo koncem září znovu intenzivně bombardovat Kyjev a další ukrajinská města, omezil se sice počet představení a počet diváků v hledišti. To proto, aby se v případě protileteckého poplachu vešli všichni do suterénních prostor, které slouží jako kryt. Podobně mimochodem fungují také kyjevská divadla, a i když se postupně zhoršovala situace a výpadky proudu byly častější a delší, přinejmenším začátkem listopadu se dál prodávají vstupenky a scény jsou aspoň částečně otevřené.

Když mluví Jan Váňa s lidmi v Česku a sleduje česká média je mu někdy smutno z předsudků, stereotypů a vyslovených dezinformací, které přinejmenším v části české společnosti panují. Kromě vzkazu zmíněného v úvodu, proto varuje:

„Lidi v Česku by měli opatrně filtrovat informace, které se k nim dostávají a nenechat se ovlivňovat ruskou propagandou. Teď je to opravdu tak, že je Ukrajina nárazníkové pásmo mezi námi a Rusy."

Jan Váňa je nicméně v tomhle „nárazníkovém pásmu" odhodlaný zůstat bez ohledu na to, jak těžké časy a zkoušky jeho novou vlast čekají. S Ukrajinou spojuje budoucnost svou i své rodiny.